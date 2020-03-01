الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة ثالثة فوق إدلب

2020/03/01 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية أن عدد الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها الجيش السوري فوق إدلب وصل إلى 3 طائرات.

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