نائب عن صادقون يدعو لإعادة تكليف عبد المهدي والتخلي عن التحاصص

2020/03/01 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية عبدالامير التعيبان ، اليوم الاحد، الى اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة.وقال التعيبان في تغريدة على تويتر اطلعت”العهد نيوز” عليها، ان”مصلحة العراق ومايحيط به من مخاطر واطماع دولية واقليمية وبعد فشل القوى السياسية من تمرير علاوي، اصبح واجب عليها التخلي عن الاطماع […]

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