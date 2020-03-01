السليمانية تعلن تفاصيل عن المصابين بكورونا

2020/03/01 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت الحكومة المحلية في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل اربع اصابات بفيروس كورنا المستجد.

وقال المحافظ هفال ابو بكر في مؤتمر صحفي عقده مع مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي اليوم، ان ثلاثة من المصابين هم من اسرة واحدة، مشيرا الى ان حالة المصابين مستقرة ويخضعون للعلاج.

تتمة..

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