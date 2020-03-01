2020/03/01 | 19:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا (2 في بغداد و 4 بالسليمانية) جميعهم كانوا في ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا (2 في بغداد و 4 بالسليمانية) جميعهم كانوا في ايران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا (2 في بغداد و 4 بالسليمانية) جميعهم كانوا في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).