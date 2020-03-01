لماذا اعاق الكرد والسنة منح الثقة لحكومة علاوي؟

2020/03/01 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم انه تم تاجيل جلسة البرلمان العراقي المنعقدة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي بسبب مقاطعة الكرد والسنة لهذه الجلسة الا...

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