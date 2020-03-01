بالوثيقة.. لجنة النزاهة النيابية: استقطاعات رواتب التربية “مخالفة قانونية”.. أعيدوا المبالغ

2020/03/01 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، كتاباً رسمياً لجميع مديريات التربية في عموم البلاد يتضمن رداً على توجيه رسمي لوزارة التربية بشأن استقطاعات من رواتب منتسبي وزارة التربية في العراق.وأوصت اللجنة بحسب كتاب أطلعت عليه “يس عراق”، مديريات التربية في المحافظات، “بإعادة الاستقطاعات المستوفاة من رواتب منتسبي الوزارة، لكون الاخيرة قد […]

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