2020/03/01 | 19:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظم اللواء الأول في الحشد الشعبي دورة القائد الشهيد هادي كاظم العارضي في هندسة الميدان.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء الأول في الحشد الشعبي نظم دورة القائد الشهيد هادي كاظم العارضي لتدريب وتطوير خبرات ابطال الهندسة في اللواء بنظاميها العلمي والعملي.وأضاف، أن الدورة تضمنت التعرف على سبل الحداثة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الأول بالحشد الشعبي ينظم دورة في هندسة الميدان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الأول بالحشد الشعبي ينظم دورة في هندسة الميدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).