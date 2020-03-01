في حديث حول “كورونا”: المنزل أكثر الأمكنة أماناً والكمامات لا تحمي

2020/03/01 | 19:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي منذ شهرين، وفيروس #كورونا يجوب البُلدان القارّة الواحدة تلو الأخرى، لم تسلم منه لا دول الغرب ولا الشرق، انتشرَ كالنار في الهشيم، بخاصّة في #الصين الموطن الأول لانتشاره،

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