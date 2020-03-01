2020/03/01 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة الأحد، أن المعلومات الاستخبارية للقيادة كسرت شوكة عصابات داعش الارهابية في جبال حمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: معلوماتنا الاستخبارية كسرت شوكة داعش في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: معلوماتنا الاستخبارية كسرت شوكة داعش في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).