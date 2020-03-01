كورونا يُلغي حفل أليسا في العراق

2020/03/01 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متعهد حفل المطربة اللبنانية أليسا تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته بمحافظة أربيل في التاسع عشر من الشهر الجاري وبالتزامن مع أعياد نوروز .

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