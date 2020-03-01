التعادل يحسم موقعة مانشستر يونايتد وايفرتون في الدوري الانكليزي

2020/03/01 | 19:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعادل إيفرتون مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم إيفرتون عبر دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل برونو فرنانديز الكفة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف وراء أرسنال.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على طريقة اللعب 4-3-3، فوقف السويدي فكتور لينديلوف إلى جانب هاري ماجواير في عمق الدفاع، بإسناد من الظهيرين أرون وان بيساكا ولوك شاو، وتوجد نيمانيا ماتيتش كلاعب ارتكاز خلف فريد وسكوت ماكتوميناي، فيما وقف البرتغالي برونو فرنانديز والفرنسي أنتوني مارسيال على الجناحين، حول المهاجم الصريح مايسون جرينوود.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي إلى طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الخلفي من الرباعي ليتون باينز ومايسون هولجايت ومايكل كين وشيموس كولمان، ووقف كل من جيلفي سيجوردسون وثيو والكوت على الجناحين، وتمركز توم ديفيز وأندري جوميز في منتصف الملعب، فيما تعاون البرازيلي ريتشارليسون مع دومينيك كالفرت لوين في خط الهجوم.

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