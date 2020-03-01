الصحة تسجل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

2020/03/01 | 19:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية.وقال البدر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزارة الصحة والبيئة شخّصت ست حالاتٍ جديدة بفيروس كورونا الجديد، اثنتان في بغداد، واربع في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً".وأضاف انه "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".وأكد البدر ان "وزارة الصحة والبيئة تتخذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا".يذكر ان اول حالة اصابة بفيروس كورونا سجلتها وزارة الصحة، هي لطالب ايراني في محافظة النجف الاسبوع الماضي.كما أعلنت الوزارة تسجيل اربع اصابات في عائلة من محافظة كركوك عائدة من ايران الاسبوع الماضي أيضا.ويوم الجمعة الماضي، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في بغداد لسيدة عائدة من ايران وقد تم تسجيل الحالة في مستشفى الفرات في جانب الكرخ من بغداد.

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