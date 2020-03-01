2020/03/01 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تشخيص 6 حالات جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في بغداد والسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تشخيص 6 حالات جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في بغداد والسليمانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: تشخيص 6 حالات جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في بغداد والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).