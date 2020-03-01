2020/03/01 | 19:31 - المصدر: الغد برس

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في حماة

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في حماة

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