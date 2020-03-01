تشكيلة مانشستر ستي في نهائي كأس انكلترا

2020/03/01 | 19:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ودفع جوارديولا بنجمه الإنجليزي رحيم سترلينج من البداية، بعد تأكد شفائه من الإصابة، بينما يجلس الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

"إيدرسون - زينيتشينكو - فرناندينيو - ستونز - ووكر - جندوجان - رودري - فودين - سيلفا - سترلينج - أجويرو".

أما دين سميث، مدرب أستون فيلا، فقد أبقى الدولي المصري محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء، بينما دفع بمواطنه أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الفيلانز كالتالي:

"نايلاند - جويلبرت - إينجلز - مينجز - تارجيت - دوجلاس لويز - ناكامبا - المحمدي - جريليش - الغازي - ساماتا".

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