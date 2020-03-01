فرنسا تغلق متحف اللوفر بسبب كورونا

2020/03/01 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات الفرنسية متحف اللوفر وسط مخاوف من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.وذكرت شبكة “فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية وتابعته وكالة صدى، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر اليوم، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق

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