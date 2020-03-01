بلدية الناصرية تكشف عن الأماكن التي ستوزع فيها قطع الاراضي

2020/03/01 | 19:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار كشفت مديرية بلدية الناصرية، قحطان عدنان، اليوم الاحد، عن الاماكن التي ستوزع فيها قطع الاراض على المواطنين في مركز المحافظة.‏ وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” ، إن “مناطق توزيع قطع الأراضي السكنية ستكون في أمتداد مناطق الموحية وفي حي الجامعة ‏وفي أمتداد حي الجامعة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة […]

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