2020/03/01 | 19:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. توافد لمتظاهري المحافظات الى بوابات المنطقة الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. توافد لمتظاهري المحافظات الى بوابات المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. توافد لمتظاهري المحافظات الى بوابات المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).