فيروس كورونا يُلغي حفل أليسا في العراق

2020/03/01 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متعهد حفل المطربة اللبنانية أليسا تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته بمحافظة أربيل في التاسع عشر من الشهر الجاري وبالتزامن مع أعياد نوروز .وأكد متعهد الحفل حسن التركماني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، أن “تأجيل الحفل تم بسبب التوجيهات التي أطلقتها إدارة إقليم كردستان العراق لتجنب

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