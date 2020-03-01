ميسان تغلق دوائر حكومية ومتنزهات حتى نهاية الأسبوع

2020/03/01 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة ميسان، يوم الاحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الجديد من ضمنها غلق دوائر حكومية ومتنزهات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "محافظ ميسان علي دواي لازم وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية لغاية يوم الخميس ٢٠٢٠/٣/٥، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين".

وأوعز دواي أيضاً، بـ "منع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصار مرافق واحد مع المريض الراقد في المستشفى، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمه لتعفير الأماكن العامة"، مؤكداً، على "الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".

وسجل العراق، الأحد، 6 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 19 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 8 منها في بغداد، و5 في كركوك، و4 في السليمانية، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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