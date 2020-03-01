2020/03/01 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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السفير العراقي لدى تركيا يصدر توضيحاً جديداً بشأن قرار إيقاف الرحلات الجوية

يتبع ........





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