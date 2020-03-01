الرئاسة التركية: 80 ألف مهاجر عبروا نحو أوروبا والعدد مرشح للزيادة

2020/03/01 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أو...





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