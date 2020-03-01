صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 4 اصابات بكورونا وتوضح تفاصيلها

2020/03/01 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت صحة إقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل اربع إصابات بفايروس ’’كورونا’’ المستجد، لاربع مواطنين عائدين من ايران.

وذكر بيان للصحة، انه تم تسجيل "اربع اصابات بفيروس كورونا في محافظة السليمانية لاربعة مواطنين عائدين من ايران، ثلاثة منهم من عائلة واحدة واخرى امرأة".

وأشارت الى انه "تم وضعهم في الحجر الصحي مع تلقي العلاج اللازم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد 1 اذار 2020، تسجيل 6 حالات جديدة بفايروس كورورنا المستجد 4 منها في محافظة السليمانية، ليرتفع العدد الى 18 اصابة مؤكدة في العراق.

وذكر بيان للوزارة انها "شخّصت ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً".

وأضاف البيان "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت الوزارة "اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

واهابت الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مؤكدة على "الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

وأعلنت الصحة يوم امس السبت (29 شباط 2020)، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف 7 اصابات سابقة بالفيروس ذاته.

السفير العراقي لدى تركيا يصدر توضيحاً جديداً بشأن قرار إيقاف الرحلات الجوية

يتبع ........

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً حتى اللحظة، وهذا الرقم مرشح للزيادة.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن

بغداد اليوم - كردستان

قررت حكومة اقليم كردستان، الاحد، تقليل ساعات الدوام الرسمي.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب، إنها "قررت تقليل ساعات الدوام الرسمي إلى الساعة الواحدة ظهراً".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان اصدرت

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