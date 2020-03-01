تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/01 | 19:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] شخّصت وزارة الصحة والبيئة ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً.

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