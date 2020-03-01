شركة كي .. التواصل باعتماد افضل انظمة الدفع الالكتروني

2020/03/01 | 19:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكدت شركة كي تواصل تحديث انظمتها بما يساهم في تعدد الخدمات الى جمهور المستفيدين من حملة ماستر كي الدولية.

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