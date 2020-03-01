2020/03/01 | 19:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمال 85% من مشروع شارع الامام علي (ع) وسط الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكمال 85% من مشروع شارع الامام علي (ع) وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكمال 85% من مشروع شارع الامام علي (ع) وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).