كورونا” يؤجل حفل إليسا في أربيل الى اشعار آخر

2020/03/01 | 19:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الاحد، تأجيل حفلها في العراق بسبب تفشي فايروس كورونا.وذكرت مصادر مقربة من الفنانة ان الاجراءات الصحية الصارمة المفروضة في اقليم كردستان العراق وراء تأجيل الحفل الى وقت غير محدد.حساب إليسا على تويتر أعاد تغريد الاعلان عن التأجيل.تأجيل حفل الفنانة اللبنانية #إليسا الذي […]

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