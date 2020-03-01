فهد سليمان - «صفقة القرن» ... المعركة الفاصلة مع المشروع الصهيوني

2020/03/01 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_سليمان ■لا شك في أن التاريخ سوف يعتبر تاريخ 28/1/ 2020، يوم الإعلان الرسمي عن «صفقة القرن»، يوماً يتجاوز حدوده كمجرد «يوم مفصلي»، كأي يوم مفصلي آخر، في مسار القضية الوطنية الفلسطينية، والأوضاع في إقليمنا.وسوف ينظر إليه، بالمقابل، باعتباره إعلاناً لمرحلة جديدة، في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، سيحاول فيها التحالف الأميركي – الإسرائيلي حسم المعركة مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بالضربة القاضية، من......

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