2020/03/01 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي 8 اذار، يوم الاحتفاء بنضال المرأة العالمي من اجل الحرية و المساواة! 8 اذار، يوم المرأة العالمي، على الابواب.انه اليوم الذي تصدح فيه الاصوات عالية "لا لاضطهاد المرأة"، "لا للتمييز الجنسي ضد المرأة"، "لا للتمييز الاقتصادي والاجتماعي بحق المرأة" ولاءات اخرى كثيرة بوجه هذا النظام المقلوب الذي لايستطيع ان يقف على اقدامه دون ظلم المراة واستغلالها، دون هدر كرامتها الانسانية، دون التعامل معها بدونية......

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