عدلي عبد القوي العبسي - جمهوريه ياجوج وماجوج الشعبيه

2020/03/01 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي لم تجد استخبارات الدوائر الامبرياليه الاميركيه الاطلسيه ومعها استخبارات الصهيونيه اداه للاستخدام السياسي والايديولوجي والاعلامي في حربها ضد القوى الممانعه في المعسكر الشرقي الجديد وحلفائه في المنطقه افضل من توظيف الخرافه والنص الديني المحرف وفي هذه الحال ليس هناك من ماده للاستخدام والتوظيف افضل من قصص نهايه العالم وهرماجدون وياجوج وماجوج ووغيرها من التنبؤات الدينيه المذكوره في الن......

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