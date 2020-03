2020/03/01 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا في البلاد، مؤكدة أن جميع الإصابات كانت في إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "اثنين من المصابين هما من بغداد وأربعة من السليمانية وجميعهم كانوا في إيران مؤخرا".

وكانت الوزارة أعلنت خلال الساعات الماضية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة، منهم 4 في العاصمة بغداد والخامسة في بابل، وبالتالي ترتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 19 حالة.

وأكد البدر إن "وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات المطلوب للتعامل مع الحالات والملامسين لهم".

ودعت وزارة الصحة العراقيين إلى تطبيق إجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

يذكر أنه بعد تسجيل عدة حالات إصابة بالفيروس في العراق، قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدراس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة عشرة أيام، لوقف انتشار الفيروس.

وتفشى فيروس "كورونا" المستجد بين الإيرانيين بسرعة كبيرة، فقد أكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة أن أعداد الوفيات بلغت 361 حالة.

كما أكدت شبكة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في طهران تجاوز 200 حالة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية الحكومية أن عدد الوفيات بلغ 43 حالة، وأن إجمالي عدد المصابين وصل 593 حالة.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت إصابة عدد من المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم ايراج حريرش، نائب وزير الصحة، ونائبة الرئيس المكلفة بالمرأة والأسرة معصومة ابتكار، وفريد الدين حداد عادل، نجل البرلماني الإيراني السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كانوا في إيران.. ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق ) نشر أولاً على موقع (الحرة)

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كانوا في إيران.. ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).