(فيديو) عشرات اللاجئين يصلون إلى الأراضي الأوربيّة انطلاقاً من تركيا

2020/03/01 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عشرات اللاجئين الحدود التركيّة، باتجاه الأراضي اليونانيّة، مساء اليوم الأحد، وذلك بقصد الوصول إلى أوروبا بعد إعلان أنقرة، بأنها لن تمنع اللاجئين من التوجه من أراضيها نحو بلدان الاتحاد

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