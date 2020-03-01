«الحل نت» يحصي عدد الطائرات التي أسقطت في إدلب الأحد

2020/03/01 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام معارضة، ظهر اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لـ“الجيش السوري” في سماء ريف إدلب الشرقي، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تظهر الطائرة خلال سقوطها محترقة

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