مكتب عبد المهدي يؤكد إعداده لتأهيله معامل الدولة المتوقفة

2020/03/01 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد وخلال نشره إنجازات الحكومة لفترة ترؤس عبد المهدي الحكومة، إعداده لإعادة تأهيل وهيكلة معامل الدولة المتوقفة.

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