بالوثيقة.. التربية النيابية ترفض إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة

2020/03/01 | 20:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد رفضت لجنة التربية النيابية، اليوم الاحد، المقترح المقدم من قبل وزارة المالية بشأن إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة في موازنة العام الحالي.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" نسخة منه، فإن التربية النيابية "ترفض رفضا قاطعا المقترح المقدم من قبل وزارة المالية فيما يخص إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة كافة بحجة سد العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢٠".

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