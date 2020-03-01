"إليسا" ممنوعة من الغناء في العراق

2020/03/01 | 20:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاحد، عن تأجيل حفل النجمة إليسا، والذي كان من المُقرّر إقامته في مدينة أربيل يوم 20 اذار المقبل بسبب فيروس كورونا.وتتابع إليسا التحضيرات لألبومها الجديد، وأكدت في وقت سابق عبر تصريحات صحفية أنها ستطلق الألبوم في عيد الفطر المقبل.وأعربت النجمة اللبنانية عن غضبها من تهاون الحكومة اللبنانية في التعامل مع فيروس كورونا.يذكر ان محافظة اربيل لم تسجل لغاية الان اي اصابة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 4 اصابات مساء اليوم الاحد في محافظة السليمانية المجاورة لعاصمة اقليم كردستان.

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