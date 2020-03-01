2020/03/01 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصالحي يكشف عن "سيناريو مظلم" اذا تخلى علاوي عن تشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي يكشف عن "سيناريو مظلم" اذا تخلى علاوي عن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي يكشف عن "سيناريو مظلم" اذا تخلى علاوي عن تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).