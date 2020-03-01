بالوثيقة.. الصحة تخاطب مستشفيات العزل: استعينوا بهذه الأدوية لعلاج كورونا

2020/03/01 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق” على وثيقة تبين حصول انواع من العلاجات على ثقة السلطات الصحية العراقية لعلاج اعراض فايروس كورونا المستجد والمعروف بـ “COVID-19”.وقسم الكتاب الرسمي حالات المصابين بحسب خطورتها واسماء الأدوية المستخدمة في عملية علاجهم.

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