وزارة الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

2020/03/01 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل ست حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، فيما اكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في ايران.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه تم “تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً”، مؤكدة

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