مصدر: قصف صاروخي يستهدف معسكراً تتواجد فيه قوات التحالف الدولي في صلاح الدين

2020/03/01 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، بتعرض احدى المعسكرات التي تتواجد فيها قوات ...





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