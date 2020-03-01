محافظ السليمانية يوجه رسالة لمواطني المدينة العائدين من ايران والصين

2020/03/01 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ السليمانية، هافال أبو بكر، الأحد (01 آذار، 2020) رسالة لمواطني المدينة العائدين من ايران ...





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