2020/03/01 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: النجف أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، اليوم الاحد، تقليص الدوام الرسمي لموظفيها فيما أكدت تعقيم 80% من مدارسها.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز” انه “تقرر تقليص الدوام الرسمي لموظفيها، حيث سيقتصر الدوام على المدير العام والمعاونين رؤساء الأقسام فقط، وذلك لتقليل المراجعة والازدحام كأجراء احترازي للوقاية من الإصابة بفايروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية النجف تقلص الدوام الرسمي لموظفيها وتعلن تعقيم 80% من مدارسها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية النجف تقلص الدوام الرسمي لموظفيها وتعلن تعقيم 80% من مدارسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).