امانة بغداد تغلق متنزه الزوراء بسبب كورونا

2020/03/01 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن غلق متنزه الزوراء كإجراء إحترازي بعد تسجيل بغداد حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق متنزه الزوراء ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2/ آذار / 2020 وحتى يوم السبت الموافق 7 / آذار /

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