2020/03/01 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ميسان يعطل الدوام الرسمي في دوائر حكومية بالمحافظة لمدة ٥ أيام .

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