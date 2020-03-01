مقتل وإصابة 84 متظاهراً في الخلاني

2020/03/01 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية بمقتل وإصابة 84 متظاهراً يوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد.

وقال فاضل الغراوي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "متظاهراً استشهد وأصيب 83 آخرون بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد في المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني".

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