117 إصابة بكورونا في ألمانيا

2020/03/01 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /افادت احصاءات رسمية ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المانيا ارتفع الاحد الى 117.واكثر من نصف المصابين من سكان مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الاكثر اكتظاظا وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الاسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.وانتشر الفيروس في تسع من مقاطعات البلاد ال16، وبين المدن التي سجلت فيها اصابات فرانكفورت وهامبورغ […]

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