إصابتان جديدتان بكورونا في قطر

2020/03/01 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا (كوفيد 2019)، تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن.وتم إدخال […]

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