2020/03/01 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر نيابية تكشف عن ترشيح هشام السهيل بديلا عن المكلف لرئاسة مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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