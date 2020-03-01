2020/03/01 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إبلاغ الكتل السياسية بموقف جديد حول الاستمرار برئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي ينفي إبلاغ الكتل السياسية حول الاستمرار برئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي ينفي إبلاغ الكتل السياسية حول الاستمرار برئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).