مكتب عبدالمهدي ينفي ابلاغه الكتل السياسية حول الاستمرار برئاسة الحكومة

2020/03/01 | 21:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، ابلاغه الكتل السياسية حول الاستمرار برئاسة الحكومة.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغه الكتل السياسية او غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة".

واضاف أن "موقفه هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب الموقر يوم ١٩ شباط".

وتابع انه "سيعلن سيادته موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في ٢ آذار الجاري".

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